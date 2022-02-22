Захарова призвала США прекратить заниматься пропагандой войны в ситуации с Украиной

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США необходимо прекратить заниматься пропагандой войны в ситуации с Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом).
"Ночью Владимир Зеленский делал обращение, из того, что я видела по агентствам, он, опять же, сказал, что не надо исходить из слухов о "вторжении", даже он это говорит. Поэтому если об этом говорит президент Украины, наверное, все-таки Белый дом и Госдепартамент должны тоже каким-то образом встроиться в эту линию, как-то определиться и прекратить, конечно, заниматься пропагандой войны, это пропаганда войны в чистом виде", – сказала Захарова.
По ее словам, вопрос границ признанных Донецкой и Луганской народных республик – это вопрос будущего. Она отметила, что было необходимо остановить развитие событий, связанное с человеческими жертвами.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений.
В свою очередь, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совбеза организации, комментируя признание республик Донбасса, заявила, что данное решение может привести к глобальным последствиям.
Владимир Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
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