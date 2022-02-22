Замгенсека ООН заявила, что признание ДНР и ЛНР может привести к глобальным последствиям

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Признание Россией Донецкой и Луганской республик может привести к глобальным последствиям. Об этом заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло на заседании Совбеза организации.
"Мы очень сожалеем о данном решении", – передает РИА Новости слова Ди Карло.
Накануне Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента РФ были опубликованы на официальном портале правовой информации.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, признание ЛНР и ДНР означает выход России из Минских соглашений. Глава государства отметил, что последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины.
В свою очередь, президент Никарагуа счел признание ДНР и ЛНР шагом к безопасности в европейском регионе. По мнению Даниэля Ортеги, это создаст дополнительные условия для взаимопонимания сторон.
Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
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