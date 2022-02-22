Президент Никарагуа счел признание ДНР и ЛНР шагом к безопасности в регионе

Фото: ITAR-TASS /Григорий Сысоев

Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик станет первым шагом к организации безопасности в регионе. Об этом он сообщил в эфире телеканала Canal 4.

По мнению Ортеги, признание ДНР и ЛНР создаст дополнительные условия для взаимопонимания сторон.

"То, чего просит Россия – это безопасность", – подчеркнул политик.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.

В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. Дипломат выразила мнение, что власти западных стран "врали, врут и продолжат врать".