Президент Никарагуа счел признание ДНР и ЛНР шагом к безопасности в регионе

Фото: ITAR-TASS /Григорий Сысоев
Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик станет первым шагом к организации безопасности в регионе. Об этом он сообщил в эфире телеканала Canal 4.
По мнению Ортеги, признание ДНР и ЛНР создаст дополнительные условия для взаимопонимания сторон.
"То, чего просит Россия – это безопасность", – подчеркнул политик.
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.
Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.
Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.
В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой. Дипломат выразила мнение, что власти западных стран "врали, врут и продолжат врать".
Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР
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