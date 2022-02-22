Захарова назвала реакцию Запада на признание ЛНР и ДНР предсказуемой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что реакция западных стран на признание Россией Донецкой и Луганской народных республик оказалась предсказуемой. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"А мы что, не знали что ли, как они будут реагировать? Конечно, знали", – подчеркнула Захарова.

Дипломат выразила мнение, что власти западных стран "врали, врут и продолжат врать".

"Последние два месяца были крайне показательны", – добавила Захарова.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.

В свою очередь, президент США Джо Байден подписал указ о санкциях о запрете торговли с Донецкой и Луганской народными республиками. Документ запретил экспорт и реэкспорт товаров из США в республики.