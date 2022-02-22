Байден подписал указ о санкциях из-за признания Россией ДНР и ЛНР

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Президент США Джо Байден подписал указ о санкциях о запрете торговли с Донецкой и Луганской народными республиками. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление Белого дома.

Документ запрещает экспорт и реэкспорт товаров из США в республики. Кроме того, под запретом оказались поставки в ДНР и ЛНР услуг и технологий.

Указ запрещает любые инвестиции в республики. По ограничениями также оказалась возможность финансирования ДНР и ЛНР.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Позднее соответствующие указы президента были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Позднее председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель заявили, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Альянса, данное решение нарушает Минские соглашения.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.