В Раду внесли проект постановления о прекращении дипотношений с Россией

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Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко внес на рассмотрение в парламент проект постановления о прекращении дипломатических отношений с Россией.

Гончаренко предложил срочно рассмотреть данный вопрос. Он также заявил, что Россия продолжает усугублять агрессию против Украины, оккупировав Крым и начав войну в Донбассе.

"А теперь продолжает совершать давление: признает своих муртадов – так называемых Л/ДНР – независимыми. Вчерашним признанием Путин, по сути, сам прекратил дипломатические отношения с нами", – написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев рассматривает возможность разрыва дипотношений с Россией. Он отметил, что соответствующий запрос ему направил МИД страны.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

