Зеленский заявил, что рассматривает возможность разрыва дипотношений с РФ

Фото: president.gov.ua

Киев рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Эстонии Аларом Карисом.

Он отметил, что соответствующий запрос ему направило министерство иностранных дел страны.

"Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ", – цитирует Зеленского РИА Новости.

Украинский лидер назвал действия России юридической агрессией, которая дает фундамент для эскалации со стороны РФ. При этом Зеленский верит, что войны и широкой эскалации не будет. Однако, отметил президент, в противном случае в стране введут военное положение.

"Мы согласились с необходимостью немедленного введения санкций за очередной акт агрессии против Украины. Эти санкции должны включать полную остановку "Северного потока – 2", – сказал Зеленский.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства в Кремле подписал соответствующие указы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений. По его словам, последние действия России являются нарушением территориальной целостности Украины. Он также подчеркнул, что Украина никому ничего не отдаст.

После подписания Путиным соответствующих указов о планах ввести санкции против России заявили Канада, США, Великобритания и Евросоюз. Признание независимости Россией ДНР и ЛНР осудила и президент Грузии Саломе Зурабишвили.

