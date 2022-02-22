Канада введет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

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Власти Канады планируют ввести санкции в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли, передает ТАСС.

Как указала дипломат, Канада совместно с партнерами намерена проявить жесткую реакцию на пренебрежение международным правом.

"Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия", – подчеркнула Жоли.

Ограничения планируются отдельно от тех, которые подготовлены властями Канады в ответ на военное вторжение РФ на Украину.

"Это прямое нарушение Минских соглашений, Устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона", – охарактеризовала Жоли признание Россией ДНР и ЛНР.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под запретом оказались поставки в ДНР и ЛНР услуг и технологий.

Кроме того, председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель пообещали, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.