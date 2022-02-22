Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

политика

02:48

Канада введет санкции против России из-за признания ДНР и ЛНР

политика

Фото: depositphotos/selensergen

Власти Канады планируют ввести санкции в отношении России из-за признания Донецкой и Луганской народных республик. Об этом заявила глава МИД страны Мелани Жоли, передает ТАСС.

Как указала дипломат, Канада совместно с партнерами намерена проявить жесткую реакцию на пренебрежение международным правом.

"Мы готовимся к введению экономических санкций за эти действия", – подчеркнула Жоли.

Ограничения планируются отдельно от тех, которые подготовлены властями Канады в ответ на военное вторжение РФ на Украину.

"Это прямое нарушение Минских соглашений, Устава ООН, а также серьезная угроза безопасности и стабильности региона", – охарактеризовала Жоли признание Россией ДНР и ЛНР.

Ранее президент США Джо Байден подписал указ о санкциях против Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под запретом оказались поставки в ДНР и ЛНР услуг и технологий.

Кроме того, председатели Еврокомиссии и Евросовета Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель пообещали, что ЕС ответит санкциями на признание Россией независимости ДНР и ЛНР. По мнению представителей Евросоюза, данный шаг является вопиющим нарушением международного права.

В свою очередь, глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила, что власти страны намерены объявить о новых санкциях в отношении России во вторник, 22 февраля.

Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать