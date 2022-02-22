Вице-премьер Польши заявил, что санкции против РФ должны затрагивать и Путина

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Санкции против России должны затрагивать в том числе Владимира Путина, заявил глава правящей в Польше партии, вице-премьер правительства по вопросам безопасности Ярослав Качиньский в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о потенциальных санкциях против РФ, Качиньский подчеркнул, что они должны коснуться газопроводов "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

"Это и санкции в сфере финансов с помощью отключения от системы расчетов. Это и ряд личных санкций. По моему убеждению, они должны включать в себя самого Путина", – заявил Качиньский.

Также в списке возможных санкций может быть отказ от запланированных на этот год спортивных мероприятий на территории РФ, отметил польский политик.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе цену за газ в две тысячи евро в связи с затягиванием ввода газопровода "Северный поток – 2".

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия останавливает сертификацию "Северного потока – 2" после признания Россией независимости ДНР и ЛНР, которое, по его словам, идет вразрез с международным правом.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

22 февраля Госдума и Совет Федерации одобрили закон о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

