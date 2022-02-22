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политика

22 февраля, 20:33

Путин напомнил, что не объявлял об отправке войск в Донбасс

властьполитика

Фото: AP/TASS

Владимир Путин напомнил, что не анонсировал отправку подразделений Вооруженных сил РФ в Донецкую и Луганскую народные республики в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

"Я не сказал, что войска вот сейчас прямо туда пойдут после нашей с вами встречи здесь", – заявил Путин, отвечая на вопрос, как далеко российские военные могут зайти на территорию Донбасса.

Ранее Путин заявил, что Минские соглашения были уничтожены не Россией в момент признания ДНР и ЛНР, а гораздо раньше руками властей Украины. Президент отметил, что соглашения являлись компромиссным вариантом, который мог обеспечить урегулирование конфликта мирным путем. По словам Путина, Киев все эти усилия свел к нулю.

21 февраля Путин объявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого президент подписал соответствующие указы. Он в том числе поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

На следующий день российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Помимо прочего, данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных.

Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР

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