Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны

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Совфед дал согласие на использование Вооруженных сил России за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса.

"Голосование по данному вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в СФ обращения президента с просьбой дать согласие на использование ВС РФ за пределами России. Решение было принято единогласно", – говорится в постановлении.

В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков отметил в ходе заседания, что это связано с тем, что обстановка в Донбассе ухудшается и российская сторона должна взять жителей под свою защиту.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил в СФ обращение о применении ВС за пределами территории России. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

"В Совет Федерации поступило обращение Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", – заявила Матвиенко.

Накануне российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.

Данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных. Кроме того, в них зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.

