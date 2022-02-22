Совфед дал согласие на использование ВС РФ за пределами страны

Фото: AP/TASS
Совфед дал согласие на использование Вооруженных сил России за пределами страны в связи с ситуацией вокруг Донбасса.
"Голосование по данному вопросу состоялось на вечерней части заседания верхней палаты РФ в связи с поступлением в СФ обращения президента с просьбой дать согласие на использование ВС РФ за пределами России. Решение было принято единогласно", – говорится в постановлении.
В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков отметил в ходе заседания, что это связано с тем, что обстановка в Донбассе ухудшается и российская сторона должна взять жителей под свою защиту.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин направил в СФ обращение о применении ВС за пределами территории России. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"В Совет Федерации поступило обращение Владимира Путина об использовании Вооруженных сил РФ за пределами территории Российской Федерации. В соответствии с частью 3 статьи 51 регламента Совета Федерации вношу дополнительно в повестку заседания Совета Федерации вопрос о рассмотрении данного обращения", – заявила Матвиенко.
Накануне российский лидер подписал законы о ратификации договоров о дружбе и сотрудничестве с Донецкой и Луганской народными республиками. Договоры заключаются сроком на 10 лет с автоматическим продлением на пять лет. Они призваны обеспечить экономическое, социальное и гуманитарное сотрудничество России с республиками Донбасса.
Данные документы создают правовую основу для пребывания на территориях ДНР и ЛНР российских военных. Кроме того, в них зафиксированы обязательства сторон по взаимопомощи, если одна из сторон соглашения становится объектом нападения.
Совет Федерации ратифицировал договоры о дружбе с ДНР и ЛНР
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: