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Москва 24

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политика

17:34

В МИД Белоруссии заявили об уважительном отношении к решению РФ о признании ЛНР и ДНР

политика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В министерстве иностранных дел Белоруссии заявили об уважительном отношении к решению РФ о признании Луганской и Донецкой народных республик. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик", – отметили в МИД, добавив, что на протяжении 8 лет граждане РФ, проживавшие на неподконтрольных Киеву территориях, испытывали лишения.

Там подчеркнули, что Белоруссия ранее говорила об опасности поведения властей некоторых стран Запада, предпочитавших говорить на языке давления и угроз. Именно это привело к росту напряженности в Восточно-европейском регионе, а также деградации создававшейся десятилетиями системы международной безопасности.

"Напоминаем об особой ответственности США и Евросоюза в нагнетании обстановки в нашем регионе. Необходимо перестать провоцировать насилие, накачивать Украину и страны Балтии войсками и оружием, вводить незаконные санкции", – говорится в публикации.

Накануне Владимир Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. После этого глава государства в Кремле подписал соответствующие указы. Он поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.

Россия призвала и другие государства взять с нее пример и признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. В российском МИД отметили, что признание независимости республик призвано защитить права их жителей, дать им шанс на мирную жизнь.

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