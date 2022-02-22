Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР – Лавров

Фото: mil.ru
Россия гарантирует обеспечение безопасности Луганской и Донецкой народных республик, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", – заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".
Глава МИД РФ также выразил мнение, что минские договоренности были мертвы и похоронены не один год назад из-за действий Киева.
Накануне Владимир Путин заявил, что РФ признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства подписал соответствующие указы.
В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений.
С просьбой признать независимость республик к Путину обратились Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Президент РФ выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.
В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.
Москва не планирует размещать военные базы в ДНР и ЛНР – МИД РФ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: