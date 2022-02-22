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политика

12:54

Россия гарантирует безопасность ЛНР и ДНР – Лавров

политика

Фото: mil.ru

Россия гарантирует обеспечение безопасности Луганской и Донецкой народных республик, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и этими новыми государствами, в которых мы гарантируем обеспечивать их безопасность. Думаю, что все это понимают", – заявил Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Глава МИД РФ также выразил мнение, что минские договоренности были мертвы и похоронены не один год назад из-за действий Киева.

Накануне Владимир Путин заявил, что РФ признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств. Сразу после обращения глава государства подписал соответствующие указы.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу отметил, что признание Донецкой и Луганской народных республик означает выход России из Минских соглашений.

С просьбой признать независимость республик к Путину обратились Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Президент РФ выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ.

В ходе совещания выступили Михаил Мишустин, Сергей Лавров, Сергей Шойгу, а также представители ФСБ, СВР, МВД и Росгвардии. Своим мнением по данному вопросу также поделились зампредседателя и секретарь Совбеза Дмитрий Медведев и Николай Патрушев.

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