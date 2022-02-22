Украинские силовики впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

22 февраля, 20:27
Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
На Украине силовики открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Противник применил РСЗО: 15:10 – н. п. Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущены 5 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 миллиметра", – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что это первый такой случай с 2018 года. О жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.
Ранее сообщалось, что военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб во время обстрела со стороны Украины. ВСУ открыли огонь в 15:15 по населенному пункту Желобок.
До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва машины в ЛНР. В ведомстве уверены, что преступники действовали умышленно, но не смогли достичь поставленных целей в связи с независящими от них факторами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: