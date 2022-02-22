Украинские силовики впервые с 2018 года обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

На Украине силовики открыли огонь по Донецку из реактивных систем залпового огня "Град". Об этом заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Противник применил РСЗО: 15:10 – н. п. Водяное – город Донецк (Киевский район): выпущены 5 ракет из БМ-21 "Град", 12 снарядов калибром 122 миллиметра", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что это первый такой случай с 2018 года. О жертвах и пострадавших на данный момент неизвестно.

Ранее сообщалось, что военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб во время обстрела со стороны Украины. ВСУ открыли огонь в 15:15 по населенному пункту Желобок.

До этого Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту взрыва машины в ЛНР. В ведомстве уверены, что преступники действовали умышленно, но не смогли достичь поставленных целей в связи с независящими от них факторами.

