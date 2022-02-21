Взрыв произошел у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"

В представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске заявили о взрыве около здания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СЦКК.

"У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв. Детали уточняются", – говорится в сообщении СЦКК.

Уточняется, что на стоянке представительства самопровозглашенной ЛНР в СЦКК в центре Луганска была взорвана машина, травмы в результате ЧП получили руководитель представительства и водитель.

По данным Народной милиции, взрыв автомобиля был покушением на руководителя ЛНР.

Ранее сообщалось, что выпущенный с территории Украины неустановленный снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Уточняется, что место несения службы пограничных нарядов расположено около 150 метров от границы с Украиной. В результате ЧП никто не пострадал.