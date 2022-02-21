Взрыв произошел у здания представительства ЛНР в СЦКК в Луганске

20:41
Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
В представительстве Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня в Луганске заявили о взрыве около здания, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СЦКК.
"У здания представительства ЛНР в СЦКК произошел взрыв. Детали уточняются", – говорится в сообщении СЦКК.
Уточняется, что на стоянке представительства самопровозглашенной ЛНР в СЦКК в центре Луганска была взорвана машина, травмы в результате ЧП получили руководитель представительства и водитель.
По данным Народной милиции, взрыв автомобиля был покушением на руководителя ЛНР.
Ранее сообщалось, что выпущенный с территории Украины неустановленный снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Уточняется, что место несения службы пограничных нарядов расположено около 150 метров от границы с Украиной. В результате ЧП никто не пострадал.
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