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происшествия

20:13

Дело о запрещенных методах войны возбудили по фактам гибели и ранения жителей ДНР и ЛНР

происшествия

Фото: president.gov.ua

Следователи возбудили уголовное дело о запрещенных методах войны по фактам гибели и ранения жителей ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

"По указанному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ ("Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации")", – отмечается в сообщении ведомства.

По информации следователей, 21 февраля украинские силовики совершили массированные обстрелы с использованием тяжелого вооружения и минометов, запрещенных минскими договоренностями, ряда населенных пунктов самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Из-за разрыва снаряда в районе улицы Маркина Петровского района Донецка погиб мирный житель. В результате артобстрела села Пришиб ЛНР другой мирный житель был тяжело ранен. При попадании снарядов была обесточена Донецкая фильтровальная станция, была прекращена подача воды сотням жилых домов. В Донецке также получили повреждения несколько школ.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны Украины. По данным следствия, все произошло между 05:00 и 06:00 19 февраля.

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