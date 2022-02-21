Военные РФ уничтожили две украинские БМП, перешедшие границу

Фото: министерство обороны РФ

Российские военнослужащие и пограничники предотвратили нарушение государственной границы группой диверсантов с украинской территории, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

"Подразделение ЮВО совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группы с территории Украины", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что во время перестрелки на российскую территорию зашли две боевые машины пехоты ВСУ для эвакуации диверсантов. В результате они были уничтожены.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что выпущенный с территории Украины неустановленный снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Место несения службы пограничных нарядов расположено приблизительно в 150 метрах от границы с Украиной. В результате случившегося никто не пострадал.

18 февраля стало известно об эвакуации жителей Донбасса на фоне участившихся обстрелов в регионе. Как отмечали главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР, украинские силовики якобы намерены в ближайшее время вторгнуться на территории самопровозглашенных республик.