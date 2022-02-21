Выпущенный с Украины снаряд разрушил погранпункт в Ростовской области – ФСБ

13:46
Фото: ФСБ России
Выпущенный с территории Украины неустановленный снаряд полностью разрушил пограничный пункт в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ России.
Место несения службы пограничных нарядов расположено около 150 метров от границы с Украиной. В результате случившегося никто не пострадал, на месте работают саперы.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территории России. Боеприпас разорвался на расстоянии около километра от границы. В результате никто не пострадал.
Также Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата СК в Ростовскую область. Им поставили задачу по оперативной организации и дальнейшей координации штаба СК в регионе.
СК РФ установил новые факты попадания снарядов по территории Ростовской области
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