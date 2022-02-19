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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.

Сотрудникам поставили задачу по оперативной организации и дальнейшей координации штаба СК в регионе.

"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", – говорится в сообщении.

Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территории России. Боеприпас разорвался на расстоянии около километра от границы.

