19 февраля, 22:47
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил сотрудников центрального аппарата в Ростовскую область. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ.
Сотрудникам поставили задачу по оперативной организации и дальнейшей координации штаба СК в регионе.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителям ГСУ, СУ СК России по Ростовской области, а также руководителям других региональных следственных управлений СК России, на территорию обслуживания которых прибудут беженцы, принять исчерпывающие меры по установлению и процессуальной фиксации преступных действий ВСУ на территории Донбасса", – говорится в сообщении.
Ранее Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территории России. Боеприпас разорвался на расстоянии около километра от границы.
СК возбудил уголовное дело после взорвавшегося снаряда в Ростовской области
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