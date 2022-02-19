Глава СК поручил возбудить дело из-за попадания украинского снаряда на территорию РФ

Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту падения украинского снаряда на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в СМИ сообщалось, что на территории Ростовской области, рядом с границей РФ и Украины, упал снаряд, выпущенный с украинской стороны. Боеприпас разорвался на расстоянии около километра от границы.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям ГСУ СК России возбудить уголовное дело по данному факту и провести тщательное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего", – сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительной информации, снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области. В результате инцидента никто не пострадал.

В субботу, 19 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе в связи с ростом числа беженцев из непризнанных Донецкой и Луганской народных республик.