Попова попросила не привлекать туристические регионы к приему беженцев из Донбасса

Фото: ТАСС/Эрик Романенко
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала не размещать эвакуированных в РФ жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в Краснодарском и Ставропольском краях в преддверии туристического сезона. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Я бы обратилась, чтобы Краснодарский край не рассматривать как точку, куда могут... Учитывая, что впереди у нас сезон отпускной. Если можно и коллеги готовы принять, [нужно организовать прием] в других местах. Но Краснодарский край и, возможно, Ставропольский край пока оставить без вовлечения в эту систему", – заявила Попова.
В настоящий момент беженцев принимает Ростовская область. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации, подготовлены места временного размещения жителей непризнанных ДНР и ЛНР.
По словам замглавы МЧС РФ Виктора Яцуценко, разместить эвакуированных жителей также могут семь субъектов РФ. К ним относятся Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Московская и Брянские области.
Ранее президент России Владимир Путин распорядился перечислить денежные средства беженцам с Донбасса. Размер единовременной выплаты составит 10 тысяч рублей.
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