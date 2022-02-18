В Киеве заявили, что Украина не планирует наступательных операций в Донбассе

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Украина не планирует наступлений в Донбассе. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный в видеообращении в Facebook-аккаунте.

"Военно-политическое руководство Украины не предвидит и не планирует наступательных операций на востоке страны. Единственный приемлемый для нас вариант по деоккупации территорий – политико-дипломатический", – заявил Залужный.

Он уточнил, что наступательные действия обязательно приведут к жертвам среди гражданского населения.

"Поэтому такой сценарий даже не рассматривается", – заключил главнокомандующий ВС.

Ранее в Кремле назвали обстановку, которая сложилась в Донбассе, тревожной и потенциально опасной.

17 февраля ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны.

До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

