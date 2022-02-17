Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны украинских военных

10:46
Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
Ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ДНР.
Обстрелы с украинских позиций были зафиксированы утром 17 февраля. Огонь велся из минометов и гранатометов по южным территориям ДНР.
"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", – говорится в сообщении.
В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.
По словам советника главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Родиона Мирошника, массированный обстрел ВСУ явно свидетельствует о нагнетании ситуации.
"В головах людей, которые получили тонны вооружения, у них сейчас бродит тень войны, которую они хотят активно использовать и воплотить в жизнь", – приводит его слова RT.
Мирошник отметил, что поставки Киеву вооружения со стороны США и Великобритании подталкивают украинскую сторону к военному разрешению конфликта.
"Чем он закончится, я не думаю, что украинская сторона это понимает", – заключил он.
Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.
До этого в республике сообщили, что военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесного возле линии соприкосновения в Донбассе. Там отметили, что данные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по деэскалации.
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