Подразделения ДНР открыли ответный огонь после обстрела со стороны украинских военных

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. Об этом сообщается на сайте Народной милиции ДНР.

Обстрелы с украинских позиций были зафиксированы утром 17 февраля. Огонь велся из минометов и гранатометов по южным территориям ДНР.

"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", – говорится в сообщении.

В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.

По словам советника главы самопровозглашенной Луганской Народной Республики Родиона Мирошника, массированный обстрел ВСУ явно свидетельствует о нагнетании ситуации.

"В головах людей, которые получили тонны вооружения, у них сейчас бродит тень войны, которую они хотят активно использовать и воплотить в жизнь", – приводит его слова RT.

Мирошник отметил, что поставки Киеву вооружения со стороны США и Великобритании подталкивают украинскую сторону к военному разрешению конфликта.

"Чем он закончится, я не думаю, что украинская сторона это понимает", – заключил он.

Ранее в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.

До этого в республике сообщили, что военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесного возле линии соприкосновения в Донбассе. Там отметили, что данные действия являются нарушением третьего пункта дополнительных мер по деэскалации.