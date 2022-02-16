В ЛНР заявили о размещении ВСУ более 20 танков у поселка Подлесное

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Военнослужащие Украины разместили свыше 20 танков у поселка Подлесное возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, украинские силовики разместили 22 танка Т-72.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Донбасс не получит ни особого статуса, ни сопряженного с ним права вето. При этом дипломат отметил, что Киев готов работать над реализацией Минских соглашений, прежде всего над вопросами безопасности.

В начале февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск дадут совместный ответ на войну Киева против Донбасса. По словам Лукашенко, в случае войны против Донбасса армия Белоруссии поведет себя так же, как и российская. Он также подчеркнул, что это будет совестный ответ с Россией.