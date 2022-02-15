В The Sun назвали точное время "вторжения" России на Украину

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Россия планирует вторгнуться на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на данные американской разведки.

По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.

"Американские спецслужбы считают, что военные и правительственные центры управления Киева попадут под шквал воздушных ударов, прежде чем [российские] танки перейдут границу", – говорится в сообщении.

Американская разведка считает, что в нападении будут задействованы 200 тысяч военнослужащих России. При этом около 130 тысяч солдат до сих пор находятся в юго-западных регионах России, а 40 тысяч участвуют в совместных учениях РФ и Белоруссии. По мнению СМИ, к атаке могут привлечь и сепаратистов из Донбасса, численность которых оценивается в 30 тысяч человек.

Ранее в Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием. Представитель Кремля также назвал подобные сообщения беспрецедентной информационной кампанией, которая провоцирует и нагнетает напряженность в Европе.

