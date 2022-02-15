В Кремле назвали сообщения о нападении РФ на Украину маниакальным безумием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.
"[Путин] просит узнать, не публикуется ли нигде точное время в часах, когда начнется война", – цитирует Пескова РИА Новости.
По его словам, от таких заявлений лихорадит весь мир. Представитель Кремля также назвал подобные сообщения беспрецедентной информационной кампанией, которая провоцирует и нагнетает напряженность в Европе.
По мнению Пескова, поведение западных стран – показная и ни на чем не основанная истерика.
"Мы считаем это абсолютно пагубной практикой, очень плохой практикой, вот так бросаться просто словами и обвинять кого-то в том, что кто-то на кого-то нападет, затевать эвакуации дипломатов, объявлять о том, что они будут уничтожать в посольствах оборудование и перерезать буквально телефонные провода и так далее", – заключил Песков.
Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может предсказать дату вторжения России на Украину, но оно может начаться в любой день. По его словам, за последние 10 дней наблюдается наращивание сил и движение российских сил рядом с границей с Украиной.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова же в ответ на это заявление отметила, что мир уже знает, кто все время врет. Она посоветовала также посмотреть выступление Госсекретаря США Колина Пауэлла в Совбезе ООН 5 февраля 2003 года, чтобы осознать, кто создает предлоги для нападения.
Борис Джонсон заявил, что атака на Украину может начаться в течение 48 часов
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