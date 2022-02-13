Салливан заявил, что вторжение на Украину может начаться в любой день

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не может предсказать дату вторжения России на Украину.
При этом он добавил, что вторжение может начаться в любой день.
"То, что мы видим за последние десять дней, так это наращивание сил и движение российских сил рядом с границей с Украиной", – сказал Салливан телеканалу CNN.
Ранее сообщалось, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. Джейк Салливан отметил, что власти готовы оказать финансовую и логистическую помощь американцам.
С призывом не совершать поездок на Украину к своим гражданам обратилось и министерство иностранных дел Великобритании. Сотрудникам британских посольств рекомендовали покинуть страну коммерческим транспортом.
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