Посол РФ в США заявил о необоснованности обвинений в скором нападении на Украину

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Звучащие в адрес России обвинения американских политиков о якобы ведущейся подготовке военного вторжения на Украину в дни проведения Олимпиады в Пекине ничем не обоснованы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов изданию Newsweek.

"Комментарии политиков о том, что Россия нападет на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает пускать пыль в глаза, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", – сказал дипломат.

По словам Антонова, уровень доверия американцев к подобного рода голословным утверждения резко снизился. Об этом, в частности, пишут американские СМИ.

"Российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается", – отметил он.

Дипломат подчеркнул, что все заявления о планах эскалации вокруг Украины являются ложью. Антонов добавил, что вынужден регулярно опровергать подобные обвинения при взаимодействии с властями США.

Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. По их данным, Вашингтон объявит об эвакуации своих дипломатов с территории Украины в субботу, 12 февраля.