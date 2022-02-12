Посол РФ в США заявил о необоснованности обвинений в скором нападении на Украину

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Звучащие в адрес России обвинения американских политиков о якобы ведущейся подготовке военного вторжения на Украину в дни проведения Олимпиады в Пекине ничем не обоснованы, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов изданию Newsweek.
"Комментарии политиков о том, что Россия нападет на Украину во время Олимпиады или после нее, не подкреплены никакими доказательствами. Вашингтон лишь продолжает пускать пыль в глаза, основываясь на неких разведданных, деталей которых не приводит", – сказал дипломат.
По словам Антонова, уровень доверия американцев к подобного рода голословным утверждения резко снизился. Об этом, в частности, пишут американские СМИ.
"Российское руководство неоднократно заявляло о том, что наша страна ни на кого нападать не собирается", – отметил он.
Дипломат подчеркнул, что все заявления о планах эскалации вокруг Украины являются ложью. Антонов добавил, что вынужден регулярно опровергать подобные обвинения при взаимодействии с властями США.
Ранее Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся к эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в связи с угрозой российского военного вторжения. По их данным, Вашингтон объявит об эвакуации своих дипломатов с территории Украины в субботу, 12 февраля.
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