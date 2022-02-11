Министр обороны Британии назвал переговоры с Шойгу конструктивными

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
В Москве состоялись переговоры министров обороны Великобритании и России Бена Уоллеса и Сергея Шойгу. Британский коллега назвал беседу конструктивной и откровенной.
Уоллес выразил благодарность Шойгу за встречу. В ходе нее министры обсудили вопросы, касающиеся важности реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации на Украине и чернового договора с НАТО. Уоллес отметил, что война повлечет негативные последствия для Украины и Европы.
"Мы выслушали заверения Шойгу и генерала [Валерия] Герасимова (начальника Генштаба ВС РФ. – Прим. ред.), которые сказали, что Россия не намерена вторгаться на Украину. Мы установили диалог, в ходе которого выслушали вопросы, вызывающие беспокойство российского правительства", – цитирует Уоллеса РИА Новости.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.
Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады. Также на Украину уже прибыли западные журналисты для создания фейковых материалов.
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