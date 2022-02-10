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политика

17:54

Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне

политика

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.

Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.

"Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", – сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".

Глава СБР считает, что к войне Владимира Зеленского подталкивают националисты и Запад. По его словам, на Украину уже прибыли западные журналисты для создания фейковых материалов наподобие "белых касок" в Сирии.

Также Нарышкин отметил, что только из-за встречи советников "нормандской четверки" из Рады был отозван законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который нацелен на захват народных республик и полностью перечеркивает Минские соглашения.

"Единственный путь для урегулирования этого конфликта – это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений", – отметил глава СБР.

Нарышкин подчеркнул, что Россия и Украина не заинтересованы в войне, поскольку это приведет к тяжелым последствиям. Москва, по его словам, стремится восстановить дружеские отношения, однако Киев идет на поводу у западных наставников и не принимает своего решения.

Ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не имеет планов ‎вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.

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