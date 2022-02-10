Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина полным ходом готовится к войне с целью уничтожить народные республики и втянуть в это Россию.
Он отметил, что на украинской территории наблюдается переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов из США, Великобритании и Канады.
"Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов", – сказал Нарышкин в интервью газете "Московский комсомолец".
Глава СБР считает, что к войне Владимира Зеленского подталкивают националисты и Запад. По его словам, на Украину уже прибыли западные журналисты для создания фейковых материалов наподобие "белых касок" в Сирии.
Также Нарышкин отметил, что только из-за встречи советников "нормандской четверки" из Рады был отозван законопроект "Об основах государственной политики переходного периода", который нацелен на захват народных республик и полностью перечеркивает Минские соглашения.
"Единственный путь для урегулирования этого конфликта – это дипломатический путь. Это путь через реализацию комплекса мер по выполнению Минских соглашений", – отметил глава СБР.
Нарышкин подчеркнул, что Россия и Украина не заинтересованы в войне, поскольку это приведет к тяжелым последствиям. Москва, по его словам, стремится восстановить дружеские отношения, однако Киев идет на поводу у западных наставников и не принимает своего решения.
Ранее постоянный представитель РФ при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов подчеркнул, что Россия не имеет планов вторгаться на территорию Украины. По его словам, подобные действия лишены здравого смысла.
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