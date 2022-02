У России нет планов ‎вторгаться на Украину – постпред РФ при ООН

Фото: depositphotos/booblikuk

Россия не имеет планов ‎вторгаться на территорию Украины. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов РИА Новости.

"В этом нет ни мотива, ни геостратегической ‎цели", – подчеркнул дипломат.

Гатилов продолжил, что подобные действия не несут в себе здравого смысла. Постпред обратил внимание на то, что Россия всегда выступала за взаимовыгодные и ‎прагматичные отношения со всеми государствами.

"Министр Лавров уже предельно четко сказал: "Если это зависит от РФ, ‎то войны не будет". Какие еще нужны дополнения?‎" – подытожил Гатилов.

Сообщения о возможной угрозе со стороны РФ и запланированном вторжении на территорию Украины регулярно звучат в зарубежных СМИ. Так, агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, оценивая данное утверждение, назвал его еще одним шедевром американской пропагандистской войны.