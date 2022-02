Полянский назвал сообщения о вторжении России на Украину шедевром пропаганды

Фото: TASS/Zuma

Сообщения в зарубежной прессе о том, что Россия якобы на 70% готова к вторжению на Украину, являются еще одним шедевром американской пропагандистской войны, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он отметил, что все СМИ, которые опубликовали такие сообщения, ссылались на неназванные источники и не приводили никаких доказательств.

"И как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом", – написал дипломат в Twitter.

Накануне агентство Reuters и газеты The New York Times и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили, что в настоящий момент Россия якобы содержит на границе 70% боевой мощи для полномасштабного вторжения на Украину, а совокупное число жертв в случае конфликта может составить 85 тысяч человек.

В этот же день советник президента США Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу Fox News, что Россия может вторгнуться на Украину в любой день или выбрать путь дипломатии.

5 февраля агентство Bloomberg выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал инцидент следствием агрессивной политики западных стран и общей напряженности вокруг региона.