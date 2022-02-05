Публикация Bloomberg о вторжении РФ говорит об опасности агрессивных заявлений – Песков

12:02
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ошибочную публикацию агентства Bloomberg о начале вторжения России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", – заявил представитель Кремля.
Песков отметил, что сообщения в духе публикации агентства могут привести к непоправимым последствиям.
Пресс-секретарь президента РФ назвал сложившуюся ситуацию следствием атмосферы "чрезвычайной напряженности". В ее формировании Дмитрий Песков обвинил контрагентов России в Европе.
Агентство Bloomberg ранее выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. В редакции объяснили, что произошла непреднамеренная публикация одного из заготовленных на гипотетическую ситуацию заголовков.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: