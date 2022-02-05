Публикация Bloomberg о вторжении РФ говорит об опасности агрессивных заявлений – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ошибочную публикацию агентства Bloomberg о начале вторжения России на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это прекрасная демонстрация того, насколько опасна ситуация, провоцируемая бесконечными агрессивными заявлениями, которые идут из Вашингтона, из Лондона, из других европейских столиц", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что сообщения в духе публикации агентства могут привести к непоправимым последствиям.

Пресс-секретарь президента РФ назвал сложившуюся ситуацию следствием атмосферы "чрезвычайной напряженности". В ее формировании Дмитрий Песков обвинил контрагентов России в Европе.

Агентство Bloomberg ранее выпустило на своем сайте новость с заголовком о вторжении России на Украину, а затем признало ошибку и удалило ее. В редакции объяснили, что произошла непреднамеренная публикация одного из заготовленных на гипотетическую ситуацию заголовков.