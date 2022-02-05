Посол РФ в США назвал слова о подготовке провокации на Украине частью информационной войны

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Утверждения представителей США о подготовке Россией операции под чужим флагом на Украине не соответствуют действительности и являются частью информационной войны против Москвы, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Складывается ощущение, что американские пиарщики в стремлении скомпрометировать Россию действуют по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", – сказал дипломат в интервью изданию Newsweek, цитата из которого приводится на странице диппредставительства в Facebook.

Антонов не исключил, что версия о якобы подготовке Россией провокации против Украины может быть нацелена на обеспечение алиби для операций украинской армии против Донбасса. Посол подчеркнул, что Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом и ни на кого не собирается нападать.

Дипломат также добавил, что в России считают ошибочной и опасной политику Белого дома по накачке Украины оружием.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Россия планирует инсценировать нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. В видеоролике, который, по мнению США, собирается распространить Москва, будут якобы ложные сцены с взрывами, трупами и актерами. При этом никаких доказательств Прайс не предъявил и призвал поверить ему на слово.