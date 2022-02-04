В посольстве РФ ответили на заявления США о подготовке фейкового видео об Украине

Фото: depositphotos/Zwiebackesser

В посольстве России в Вашингтоне прокомментировали заявления Соединенных Штатов о том, что Москва якобы готовит сфабрикованное видео о событиях на Украине для нападения на эту страну.

"Не удивлены появлению нового креативного сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепа и Пентагона", – говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

В дипведомстве подчеркнули, что Россия никогда не готовила никакие операции под чужим флагом. Дипломаты указали, что такие действия свойственны именно Вашингтону.

"Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку (экс-госсекретаря США. – Прим. ред.) Колина Пауэлла", – добавили в посольстве.

Ранее представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга заявил, что Россия планирует инсценировать нападение со стороны украинских военных или спецслужб в качестве предлога для дальнейшего вторжения на Украину. В видеоролике, который, по мнению США, собирается распространить Москва, будут якобы ложные сцены с взрывами, трупами и актерами.

При этом журналист Associated Press Мэтью Ли попросил Прайса предоставить доказательства на этот счет, на что представитель Госдепа призвал поверить ему на слово. Он добавил, что если Россия в итоге никакое видео не распространит, то это не будет означать того, что у Москвы не было таких планов.