В России ответили на заявление Пентагона о подготовке видео для вторжения на Украину

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Россия никогда не занималась провокациями, подобными подготовке видео для якобы вторжения на Украину, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя соответствующее обвинение в адрес Москвы со стороны Вашингтона.
"Это что-то похожее на операции под ложным флагом, которые проводили западные страны и некоторые псевдо-НПО в Сирии какое-то время назад, когда ответственность за предполагаемые химические атаки возлагалась на сирийское правительство, однако на деле их осуществляли противники властей", – сказал Чижов в интервью телеканалу CNN, цитату из которого приводит ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что Соединенные Штаты уже не в первый раз публикуют материалы о планах вторжения России на Украину, однако за этим ничего не следует.
В четверг газеты The New York Times и The Washington Post со ссылками на неназванных представителей администрации США сообщили, что Россия якобы готовит сфабрикованную видеозапись на нападением украинских сил на мирных жителей на территории РФ и непризнанных республик Донбасса, чтобы создать предлог для вторжения на Украину.
Позднее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что у Вашингтона есть информация о якобы планах Москвы использовать в качестве предлога для вторжения на Украину фейковое видео.
"Мы считаем, что Россия может выпустить очень графическое пропагандистское видео, на котором были бы запечатлены трупы и актеры, играющие роль скорбящих людей, разрушенные постройки, а также военное снаряжение, которое есть у Украины или Запада", – заявил он во время брифинга в Пентагоне.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил СМИ в чрезмерном нагнетании ситуации вокруг Украины, отметив, что в реальности обстановка не столь напряженная. Он добавил, что Киев в настоящий момент не видит большой эскалации.
Зеленский заявил об искусственной панике вокруг "вторжения России"
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