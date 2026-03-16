16 марта, 08:32

Экономист Алексеев: парикмахеры-колористы стали зарабатывать больше айтишников в 2026 году

Профессия парикмахера-колориста в 2026 году стала одной из самых востребованных в сфере бытовых и персональных услуг. Зарплаты данных специалистов превысили доходы айтишников, рассказал экономист Дмитрий Алексеев.

Согласно наблюдениям эксперта, в крупных городах России средняя стоимость окрашивания варьируется от 12 до 30 тысяч рублей в зависимости от мастерства парикмахера и используемых материалов. В малых городах цены ниже – от 5 до 10 тысяч.

Профессиональные ассоциации оценивают средний доход квалифицированного колориста в крупных городах в 120–180 тысяч рублей в месяц, а в регионах – около 60–80 тысяч, обратил внимание Алексеев.

"Хотя в премиум-сегменте фриланс-мастера с устойчивым потоком клиентов действительно могут зарабатывать свыше 300 тысяч рублей", – добавил он в беседе с Life.ru.

Рынок бьюти-индустрии, по его словам, остается фрагментированным, сочетая в себе как частных мастеров и сетевые салоны, так и нишевые студии. Рост доходов же объясняется модой на сложные окрашивания и увеличением спроса на услуги, направленные на персонализацию внешнего вида.

Несмотря на это, колористы также сталкиваются и с увеличением расходов. В частности, стоимость профессиональных материалов увеличилась на 20–25%, а аренда помещений – на 15%. Тем не менее рынок продолжает демонстрировать положительную динамику.

Экономист подчеркнул, что объем парикмахерских и косметических услуг в России за минувший год увеличился примерно на 8%, что превышает темпы восстановления других бытовых отраслей.

Еще одна высокая заработная плата ранее была зафиксирована у столичных шаурмистов. В точках с высокой проходимостью их доход может достигать 150 тысяч рублей в месяц.

При этом такая зарплата предлагается сотрудникам, совмещающим приготовление шаурмы, работу кассира и администратора. Всего за последний год доход в этом сегменте вырос на 15%. Однако при стандартном графике и базовых функциях средняя зарплата составляет около 80 тысяч рублей.

Эксперт рассказала об отличиях работы по совместительству от совмещения

Как контактировать с токсичными коллегами?

При взаимодействии с "токсиками" важно выстраивать границы

Главная ошибка – начать оправдываться, объяснять или втягиваться в эмоции

Читать
закрыть

Для чего хотят создать сайт для знакомств с богатыми москвичами?

Среди потенциальных кандидатов будут предприниматели, топ-менеджеры и IT-специалисты

Однако эксперты уверены: такой подход создаст опасный прецедент

Читать
закрыть

Что грозит за продажу сгенерированных ИИ растений на маркетплейсах?

Возможна компенсация морального вреда и штраф

Часть статьи, которую применят при наказании, зависит от сумм, на которые были обмануты потребители

Читать
закрыть

Что стоит за слухами об увечьях лидеров Израиля и Ирана?

Эксперты уверены: сообщения о гибели лидеров Ирана и Израиля – элемент информационной войны

Официального подтверждения о серьезных травмах или гибели нет

Читать
закрыть

Что известно о футболисте "Урала", обвиняемом в убийстве москвички?

По данным СК, преступник совершил убийство под влиянием телефонных мошенников

После убийства обвиняемый вскрыл сейф и похитил более 2 тысяч долларов

Читать
закрыть

Как пережить магнитную бурю без последствий?

Важно снижать психологическую и физическую нагрузку

Нужно ложиться спать пораньше, чтобы увеличить время отдыха

Читать
закрыть

Как защитить свою квартиру от шумных соседей?

Лучше начать с диалога, поскольку сосед не всегда осознает, что мешает

Если разговор не помогает и ситуация повторяется, стоит обратиться в управляющую компанию

Читать
закрыть

Как изменится ключевая ставка в ближайшие месяцы?

Эксперты уверены: ЦБ принял стратегию на понижение ставки

Ситуация с ключевой ставкой сейчас отошла на второй план

Читать
закрыть

