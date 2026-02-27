Зарплата столичных шаурмистов может достигать 150 тысяч рублей

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

В столице зарплата шаурмистов, работающих в точках с высокой проходимостью, может достигать 150 тысяч рублей в месяц, рассказал Агентству "Москва" карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Святослав Семеренко.

По его словам, такая зарплата предлагается сотрудникам, которые совмещают приготовление шаурмы с обязанностями кассира и администратора. За последний год доход в этом сегменте вырос на 15%. Однако при стандартном графике и базовых функциях средняя зарплата составляет около 80 тысяч рублей.

Семеренко отметил, что в столице стабильно высокий спрос на работников фастфуда – число вакансий для шаурмистов не снижается, а зарплаты растут, так как работодатели стараются привлечь кадры.

Всего в индустрии гостеприимства Москвы открыто более 33 тысяч вакансий. Чаще требуются повара, администраторы, пекари, бариста, официанты и хостес.

Ранее сообщалось, что курьеры в столице зарабатывают в среднем 20,5 тысячи рублей за сутки. Отмечалось, что это является самым высоким показателем по России. При этом средний ежемесячный доход от курьерских услуг по стране составляет 48 354 рубля.