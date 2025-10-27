Исследование показало, что курьеры зарабатывают 20,5 тыс руб в сутки в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Курьеры в Москве зарабатывают в среднем 20,5 тысячи рублей за сутки, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование платформы для автоматизации отношений с самозанятыми.

Отмечается, что это является самым высоким показателем по России. При этом средний ежемесячный доход от курьерских услуг по стране составляет 48 354 рубля. Москва занимает первое место среди исполнителей задач данной сферы, их в 4,3 раза больше, чем в Санкт-Петербурге.

Менеджер проектов компании Артем Никитин указал на то, что в 2025 году доставка является одним из самых популярных способов работы и подработки во всех регионах.

"Топ-2 региона по доходу с оказания курьерских услуг традиционно в 2025 году занимают Москва и Санкт-Петербург, но самые высокие темпы роста числа исполнителей наблюдаются в Краснодарском крае и Татарстане", – пояснил Никитин.

Спрос на курьеров продолжает расти в Петербурге, за год количество исполнителей выросло на 268%. Стабильно растет и средний чек и находится в пределах 5–13 тысяч рублей за сутки работы.

На третьем месте по числу активных исполнителей – Екатеринбург, средний доход составляет около 48 тысяч рублей в месяц. В Татарстане курьеры зарабатывают в среднем от 40 до 45 тысяч рублей в месяц, а за год количество активных исполнителей увеличилось более чем в 3,5 раза. Из-за этого регион входит в число лидеров по темпам роста.

Самый быстрый рост рынка демонстрирует Краснодарский край – число активных исполнителей увеличилось более чем в 14 раз, а средний доход достигает 46 тысяч рублей в месяц. В высокий сезон он доходит до 65 тысяч рублей.

Стабильным остается рынок курьерских услуг на Урале и в Поволжье. В промышленных центрах, например Самаре, Нижнем Новгороде и Челябинске, средний доход курьеров колеблется от 30 до 44 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что число самозанятых в Москве превысило 2,1 миллиона, что составляет свыше 15% от общего числа самозанятых в России. Большинство москвичей, решивших открыть свой бизнес, выбирают самозанятость и предлагают услуги в самых разных сферах, включая репетиторство, консультации, а также дизайн и маркетинг.

