Количество вакансий в России выросло вдвое перед зимним периодом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Рынок труда в России фиксирует пиковые показатели роста – число вакансий увеличилось в 1,6 раза по сравнению с началом сентября, рассказала менеджер отдела бизнес-аналитики кадровой компании Илона Платонова в эфире радио Sputnik.

Кроме того, на 8% увеличились предполагаемые зарплаты. Эксперт объяснила, что работодатели готовятся к высокому сезону, который связан с предпраздничным спросом. В октябре выбор вакансий один из самых разнообразных за весь год, поэтому можно найти наиболее выгодные условия, особенно для квалифицированных специалистов.

"От работодателей мы видим устойчивое сохранение интереса к дефицитным профессиям, прежде всего – это рабочие и торговые специальности", – подчеркнула Платонова.

Она также отметила, что в третьем квартале года фиксируется сокращение сроков закрытия вакансий в дефицитных специальностях. По сравнению со вторым кварталом для рабочих и линейных позиций это время стало меньше на 10 дней. Кроме того, сократился срок закрытия по административным позициям, а также в сфере логистики и закупок – он составляет всего 1–2 месяца.

В то же время директор по персоналу и организационному развитию сервиса по поиску работы Юлия Санина рассказала RT, что закон позволяет работнику уволиться, находясь в отпуске.

Она объяснила, что порядок действий не отличается от обычного увольнения, если сотрудник решает уйти по собственному желанию. Это также возможно, если произошли события, не зависящие от сторон, например ликвидация предприятия.

"Работник вправе подать заявление об увольнении, даже если он в отпуске или на больничном и даже если отпуск был предоставлен авансом. Главное – уведомить работодателя за 14 календарных дней", – подчеркнула эксперт.

Двухнедельный срок начинается со дня, который следует за днем подачи заявления. Все дни отпуска, приходящие на это время, засчитываются в счет отработки. В связи с этим сотрудника не могут заставить отрабатывать дни из двухнедельного периода, которые пришлись на отпуск.

Ранее стало известно, что российские компании стали в 10 раз чаще упоминать в вакансиях навык работы с нейросетями. Он встречается не только в IT-сфере, но и в вакансиях учителей, секретарей, электромонтажников и инженеров по качеству.

