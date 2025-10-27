Каждый четвертый россиянин хотел бы получить годовой отпуск

Фото: 123RF.com/lacheev

Каждый четвертый россиянин взял бы отпуск на год, если бы у него была такая возможность. Об этом Москве 24 стало известно из результатов исследования Kaiten и TenChat.

Согласно результатам опроса, большинство российских сотрудников (80%) положительно относятся к идее длительных оплачиваемых отпусков – саббатикалов – отпуска продолжительностью от трех месяцев до года, который берется для восстановления здоровья, обучения или реализации личных проектов.

84% респондентов знакомы с концепцией саббатикала, однако только половина решается на такой перерыв, отмечают аналитики. 61% опрошенных считают подобный формат необходимым инструментом профилактики профессионального выгорания.

Главной причиной для взятия длительного отпуска 54% россиян назвали восстановление физического и психического здоровья. Для 16% приоритетом является обучение и смена профессии, а 15% хотели бы использовать это время для путешествий.

Несмотря на положительное отношение к саббатикалам, существуют серьезные барьеры для их реализации. Главными препятствиями респонденты назвали:



страх потерять работу (28%);

отсутствие поддержки со стороны работодателя (24%);

финансовые трудности (16%);

личные обстоятельства (13%);

низкая осведомленность о таком отпуске (9%).

"Саббатикал – это история про зрелость компании и осознанное отношение к людям. В долгосрочной стратегии, где важно удержание, доверие и баланс, он действительно работает", – поделилась HRD Kaiten Алеся Шахова.

По ее словам, в стартапах и динамичных организациях это практически нереализуемо. Основной причиной она назвала нехватку времени на такую паузу. Шахова считает, что главное – не доводить персонал до состояния, когда он уже не может восстановиться без длительного отдыха.

При этом 53% сотрудников уверены, что официальное внедрение саббатикалов повысило бы их лояльность компании. Среди работодателей только 11% готовы безоговорочно поддержать эту инициативу, тогда как 13% считают ее рискованной для бизнеса.

"Саббатикал – интересный инструмент, но для бизнеса он не всегда выглядит рационально. Долгие паузы возможны там, где процессы выстроены и есть команда, способная подхватить задачи", – отмечает основатель TenChat, глава ГК ВБЦ Семен Теняев.

Он подчеркнул важность наличия времени на восстановления для людей. Также он считает, что между личным ресурсом и устойчивостью бизнеса нужен баланс.

Многие россияне оказались готовы взять длительный отпуск при таких гарантиях, как полная или частичная оплата отдыха, сохраненное за ними рабочее место либо наличие финансовой подушки. 2% опрошенных признались, что готовы к паузе, остается только решиться.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб назвала инициативу об увеличении отпуска до 35 дней "большой жадностью", считая действующие 28 дней достаточными при нормальных условиях труда. Она подчеркнула, что для профессий с повышенной нагрузкой уже предусмотрены дополнительные дни отпуска, которые нельзя заменить денежной компенсацией.