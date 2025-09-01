Юрист Георгиева: отпуск с 27 октября по 1 ноября позволит выгодно продлить праздники

Фото: 123RF/olegganko

Отпуск с 27 октября по 1 ноября позволит работнику отдохнуть дольше во время праздников и получить при этом больше денег. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

По ее словам, чтобы получить больше отпускных, надо брать отпуск в месяце, который содержит много рабочих дней. Осенью это выгодно сделать в октябре.





Алла Георгиева юрист В свою очередь, в ноябре всего 19 таких дней, поэтому они будут стоить дороже, так как зарплату поделят на число отработанных дней. Отпускных же в этот месяц, наоборот, дадут меньше.

Поэтому с финансовой точки зрения выгоднее всего запланировать отдых в конце октября, чтобы продлить его за счет праздника. Например, взять отпуск с 27 октября по 1 ноября. При этом 2, 3 и 4-е пойдут плюсом, отметила эксперт.

Однако работникам, которым непринципиально, какие выплаты они получат, потому что у них в приоритете сэкономить дни отпуска, надо использовать другую тактику.

"Советую взять отпуск 5, 6 и 7 ноября. Тогда, использовав всего три отпускных дня, получится отдохнуть с 2-го по 9-е число: 2, 3, 4-е – это праздники, а 8-е и 9-е – выходные", – пояснила Георгиева.

