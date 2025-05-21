Юрист Яковлева: для оплаты работы в отпуске нужно оформить отдельный договор

Фото: 123RF/marinatikhonova

Работа в отпуске оплачивается только при оформлении договора гражданско-правового характера. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева.

Ранее RT со ссылкой на исследование одного из сервисов по поиску работы сообщил, что 38% россиян приходилось трудиться в отпуске, а 21% делают это практически постоянно. При этом в 55% случаев руководство не оплачивало сотрудникам переработки.

Яковлева отметила, что по закону во время отпуска специалист должен только отдыхать. За это ему начисляют отпускные.

"Если сотрудник сам хочет работать, значит, должен отменить отпуск. Тогда ему начнут начислять зарплату, а отпускные придется вернуть. Либо работодатель зачтет их в счет оплаты будущего отдыха", – объяснила эксперт.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву А вот прервать отпуск по инициативе работодателя нельзя. Он может лишь предложить провести так называемую процедуру отзыва, но работник вправе от этого отказаться.

В то же время в таких случаях сотрудник может заключить с работодателем договор гражданско-правового характера на разовые работы. Тогда их выполнение в отпуске будут оплачивать.

"В договоре нужно четко прописать, какую работу будет выполнять человек и сколько за это получит. К примеру, надо подготовить три документа, за каждый из которых работодатель заплатит столько-то", – пояснила Яковлева.

Ранее юрист Алла Георгиева рассказала, что с точки зрения оплаты отпуска выгоднее идти отдыхать в месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2025 году – это апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь.

