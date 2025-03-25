Кабмин продлил возможность получать отпуск при усыновлении ребенка

Фото: 123RF/minianne

Российское правительство продлило возможность предоставления отпуска работникам, которые усыновили ребенка. Об этом говорится в телеграм-канале кабмина.

"Постановление будет действовать с 1 сентября 2025 года до 1 сентября 2031 года", – уточняется в сообщении.

Работники, усыновившие младенца, могут получить отпуск на 70 календарных дней со дня рождения ребенка или 110 дней, если человек усыновил двух и более детей.

"Также усыновители ребенка будут получать пособие, аналогичное пособию по беременности и родам", – добавили в кабмине.

После окончания срока усыновители смогут оформить отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин рассказывал, что детские пособия не будут учитываться при оценке уровня дохода семьи в рамках социального контракта для оказания помощи малообеспеченным семьям. Эта мера даст возможность ежегодно оформлять примерно 118 тысяч соцконтрактов.

