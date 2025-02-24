В РФ детские пособия не будут учитывать при оценке нуждаемости семьи

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В России детские пособия не будут учитываться при оценке уровня дохода семьи в рамках социального контракта для оказания помощи малообеспеченным семьям. Об этом рассказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на заседании с заместителями.

"Другими словами, эту сумму не станут включать при расчете их среднедушевого дохода при оформлении такой поддержки. Необходимые изменения в законодательство утверждены соответствующим постановлением", – передает ТАСС слова Мишустина.

По предварительным подсчетам экспертов, мера даст возможность ежегодно оформлять примерно 118 тысяч соцконтрактов. Таким образом, в течение шести лет регионы получат дополнительно свыше 100 миллиардов рублей, уточнил Мишустин.

Председатель правительства РФ указал, что в первую очередь необходимо предоставить возможность воспользоваться такой поддержкой многодетным семьям и участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Контроль за исполнением поручения проведет вице-премьер Татьяна Голикова.

Соцконтракт дает возможность пройти переобучение и повысить квалификацию, начать свое дело, получить средства на развитие личного подсобного хозяйства, а также приобрести одежду, обувь и школьные принадлежности для детей.

Ранее Владимир Путин потребовал сформировать условия назначения ежемесячного пособия по уходу за ребенком при незначительном превышении дохода семьи над установленным в России размером прожиточного минимума.

Также Путин призвал рассмотреть механизм расчета дохода родителей для назначения пособия по уходу за ребенком, исходя из необходимости определения размера дохода каждого члена семьи без учета подлежащего уплате налога на доходы физлиц.