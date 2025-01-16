Депутаты ЛДПР предложили увеличить пособие по уходу за ребенком до 1,5 года

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В Госдуму внесут законопроект по увеличению размера пособия по уходу за ребенком до 1,5 года с 40 до 60%. С таким предложением выступила группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, передает РИА Новости со ссылкой на документ.

Проект также предлагает установить, что минимальный размер пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

Изменения коснутся статьи 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статьи 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

Как отмечают авторы законопроекта, по действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка.

"Мы слышим очень много призывов к нашим девушкам, женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, обещаются различные меры поддержки и помощи. При этом на сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет в среднем 15–20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе немногим больше 9 тысяч рублей", – отметил Слуцкий, подчеркнув, что эта сумма меньше регионального прожиточного минимума на ребенка.

Авторы инициативы считают, что предложенные меры будут способствовать росту рождаемости.

Ранее в ГД также был внесен законопроект о выплате пособия на ребенка только проживающему с ним родителю. Авторы обратили внимание, что на фоне роста количества неполных семей в стране важно учитывать реальное распределение обязанностей по уходу и воспитанию детей.

До этого Владимир Путин предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума. Они должны будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства. Президент также призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей и техникумов, которые готовятся стать мамами.