Путин предложил повысить пособия по беременности для молодых до прожиточного минимума

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Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам поддержки семей предложил повысить пособия по беременности и родам до прожиточного минимума, которые будут выплачиваться молодым женщинам в качестве первоочередной меры поддержки от государства.

Президент призвал акцентировать внимание на студентках очных отделений вузов, колледжей, техникумов, которые планируют стать в будущем мамами. Кроме того, Путин потребовал поддержать стремления молодых родителей к раннему рождению детей.

Ранее российское правительство заявило о необходимости доработать законопроект ЛДПР о единовременном пособии для россиянок, которые стали мамами до 25 лет. В заключении кабмина говорится, что в случае принятия закона для осуществления выплат в размере 200 тысяч рублей будет необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета. При этом в проекте не указаны источники и порядок исполнения новых расходных обязательств.

Также в правительстве отметили, что в России уже действует система мер социальной поддержки семей с детьми. Она подразумевает выплаты по беременности и родам, а также единовременное пособие, которое семьи получают при рождении ребенка, и ежемесячные перечисления средств по уходу за ним до полутора лет. Кроме того, для россиян, ставших родителями, предусмотрено и единое пособие.

Замглавы ЛДПР Сергей Леонов объяснял, что данная выплата может дать молодым семьям определенное подспорье, чтобы обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым на первое время. Предлагаемый партией закон будет способствовать повышению уровня рождаемости, который значительно снизился за последние 10 лет.

