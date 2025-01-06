Массовое хищение детских пособий выявлено в 59 регионах России

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мошенники незаконно присвоили маткапитал и иные детские выплаты в 59 российских регионах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу МВД России.

Как рассказали в ведомстве, в 59 субъектах России было выявлено 708 фактов регистрации детей в отделах ЗАГС, которые якобы родились вне медучреждений. В результате 631 женщина получила пособия или маткапитал. В связи с этим было возбуждено 229 уголовных дел в 52 регионах, а к уголовной ответственности было привлечено 217 лиц.

В МВД пояснили, что злоумышленники все больше прибегают к подобным схемам мошенничества в стране. Для этого аферисты используют лазейки в законах. При этом, по данным газеты, в полиции знают об этом и постоянно выявляют тех, кто незаконно получает свидетельства о рождении для последующего обогащения.

"Для регистрации детей, рожденных вне медицинского учреждения и без оказания медицинской помощи, на основании свидетельских показаний лица, присутствующего во время родов, требуется лишь присутствие в органах ЗАГС или МФЦ самого свидетеля, наличие двух паспортов (свидетеля и матери ребенка), а также заявлений установленной формы без предоставления каких-либо медицинских, нотариальных документов, что способствует совершению мошеннических действий", – объяснили в ведомстве принцип мошеннической схемы.

Юрист по гражданским делам Алла Георгиева предупредила, что за подобные действия в стране предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, злоумышленникам необходимо будет вернуть полученные незаконным путем деньги.

Так, в ноябре прошлого года жительницу Камчатки обвинили в незаконном получении средств. Как заявили в МВД, женщина обратилась в МФЦ с целью получения выплат и пособий якобы на двух детей. Для подачи заявлений она использовала поддельные документы.

В результате за 1,5 года она похитила из бюджета РФ и региона 935 812 рублей. На нее завели уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Ей грозит лишение свободы до 6 лет.

Похожий случай был выявлен в Оренбуржье в сентябре прошлого года. Тогда две местные жительницы обратились в ЗАГС с ложной информацией о рождении у них детей. Несмотря на то, что детей на самом деле не было у женщин, им выдали соответствующие документы, с которыми они обратились в органы соцопеки для получения выплат и пособий.

В результате злоумышленницы похитили свыше 1,4 миллиона рублей, а также получили сертификат на получение средств маткапитала. Их обвинили в мошенничестве при получении пособий, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

В декабре суд назначил одной из них штраф в размере 100 тысяч рублей, а другой – 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и штрафом 150 тысяч рублей. При этом женщины возместили все средства и признали свою вину.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что материнский капитал на первого ребенка вырастет на 46 тысяч рублей в 2025 году. Выплата за рождение второго увеличится на 61 тысячу. С 1 февраля 2025 года материнский капитал также будет проиндексирован в соответствии с уровнем фактической инфляции.

Кроме того, стало известно, что материнский капитал в России может достичь 1 миллиона рублей на второго ребенка для семей, которые не получали его при рождении первого, через три года. Подобное увеличение маткапитала предусмотрено трехлетним бюджетом, в соответствии с реальным размером инфляции.

