Депутат Бессараб: через три года маткапитал достигнет 1 млн рублей

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Материнский капитал в России может достичь 1 миллиона рублей на второго ребенка для семей, которые не получали его при рождении первого, через три года. Об этом сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на депутата Госдумы Светлану Бессараб.

Как она отметила, увеличение маткапитала предусмотрено трехлетним бюджетом.

"Мы ожидаем, что выплата на второго ребенка, если на первого ее не получали, уже через три года достигнет 1 миллиона рублей", – подчеркнула парламентарий.

По словам депутата, материнский капитал растет на реальный размер инфляции.

Ранее правительство утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты. Теперь россияне смогут получить до 10 тысяч рублей, обратившись в МФЦ, через почту или портал "Госуслуги".

Выплаты относятся к средствам, оставшимся на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другое.

