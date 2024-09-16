Россияне смогут получить по заявке до 10 тыс руб. остатка маткапитала

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Правительство РФ утвердило правила направления средств остатка материнского капитала на получение единовременной выплаты. Теперь россияне смогут получить до 10 тысяч рублей неистраченного остатка маткапитала, обратившись в МФЦ, на почту или при помощи "Госуслуг", сообщает пресс-служба кабмина.

Выплаты относятся к средствам, оставшимся на счету после того, как большая их часть была использована на улучшение жилищных условий, образование детей, приобретение товаров и услуг для детей‑инвалидов и другое. Как отметили в кабмине, семьи получат соответствующее уведомление от Фонда пенсионного и социального страхования через портал "Госуслуги". К уведомлению будет прилагаться частично заполненное заявление.

"Главное, чтобы семьи могли в полном объеме использовать предоставляемую государством помощь", – подчеркнул председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Средства поступят на банковский счет одного из родителей в течение пяти рабочих дней после того, как фонд примет решение о назначении выплаты.

Ранее Владимир Путин подписал закон, разрешающий выплату из остатков материнского капитала, 8 августа. Президент поддержал эту идею на встрече с семьями, которые победили на конкурсе "Это у нас семейное". По словам Путина, с небольшой суммой ничего нельзя было сделать, однако теперь по закону граждане смогут получить остаток в виде единовременной выплаты.